Эль-Камышлы, Сирия, , 22:43 — REGNUM В сирийский город Камишлия, где разгорался вооруженный конфликт между арабским и курдским населением, введена российская военная полиция, сообщил 27 апреля на брифинге заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

Военная полиция России при поддержке вертолетов ВКС проводит патрулирование, не допуская новых провокаций.

«С целью недопущения провокаций проводится патрулирование районов города силами российской военной полиции при поддержке армейской авиации ВКС России», — рассказал Карпов.

Речь идет о конфликте между арабским и курдским населением в сирийской провинции Хасака.

«Усилиями центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку», — отметил Карпов.

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