Рим, , 22:38 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии во вторник, 27 апреля, утвердила законопроект правительства о «восстановительном плане» Италии.

Общий объем национального фонда составит 248 млрд евро, большая часть денег (222 млрд) будет получена из бюджета Евросоюза, в том числе в виде кредитов.

Средства предполагается направить прежде всего на «диджитализацию», инновации, повышение уровня конкуренции в экономике и культуру.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.