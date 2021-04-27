Сент-Пол, США, , 21:58 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своем отношении к возможной победе в «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона НХЛ.

«Я стараюсь не думать об этом. Но в социальных сетях постоянно получаю сообщения.

Успехи команды на первом месте.

Разговоры о Робертсоне? Это меня мотивирует, но я стараюсь не думать об этом», — приводит слова россиянина журналист Майкл Руссо в своем твиттере.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов принял участие в 47 матчах и набрал 41 (22+19) очко. Таким образом, он занимает первое место в списке бомбардиров среди новичков сезона.

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, также проводящий свой дебютный сезон в лиге, набрал 39 (14+25) очков в 43 матчах.