Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Майкл Б. Джордан ответил на вопрос о том, может ли он сыграть чернокожего супермена в будущем кинокомиксе, который будет снимать студия Джей Джей Абрамса Bad Robot. Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Актёр сказал, что он не знает, что в действительности происходит с этим проектом, отметив, что считает саму идею подобного фильма, основанную на многообразии, очень важной.

«Существует так много возможностей с разными франшизами, разными характеристиками, разными персонажами, которые никогда не освещались», — сказал Джордан, предложив журналистам посмотреть, что получится из этого проекта.

Напомним, в феврале 2021 года Warner Bros. объявила, что планирует перезагрузить франшизу «Супермен». Над созданием сценария картины будет работать писатель Та-Нехаси Коутс.

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