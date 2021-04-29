Москва, , 07:35 — REGNUM Василий Евдокимович Цыганков (1920−1990), как и многие призванные в 1940 году сражался с первых дней войны.

Василий Евдокимович Цыганков

К 1944 году в звании сержанта командовал отделением 72-й гвардейской отдельной разведывательной роты 71-й гвардейской стрелковой дивизии в 6-й гвардейской армии.

В марте успешно отражал контратаки немцев в районе Слободки в Калининской (ныне Тверской) области. В ходе схватки сержант лично уничтожил вражеский пулемет и убил 15 солдат противника. Он оставался в строю до конца боя, несмотря на ранение. Был награжден орденом Славы 3-й степени.

24 июня 1944 года Василий Евдокимович с группой разведчиков, несмотря на сильнейший обстрел реки немцами, переправился через Западную Двину в районе деревни Мамойки (Витебская область), захватил рубеж и огнем обеспечил успешную переправу остальных подразделений полка. В дальнейшем гвардеец проник с группой бойцов в тыл противника, где наблюдал за передвижениями его войск, захватил пленного и вернулся в часть.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3832).

После Победы Цыганков остался в армии, окончил Ярославское военное пехотное училище. В 1960 году в звании майора вышел в запас. Жил в городе Кривой Рог.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг танкиста