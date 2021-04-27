Париж, , 20:23 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

«Мы с «ПСЖ» ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен. Я не чувствую здесь напряжения, я по-настоящему счастлив», — приводит слова бразильского форварда портал RMC Sport.

Ранее в СМИ разглашались условия нового соглашения между «ПСЖ» и Неймаром». Сообщается, что контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 30 миллионов евро за сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар принял участие в 14 матчах и набрал в них 9 (6+3) очков по системе «гол+пас».