Пекин, , 19:53 — REGNUM Китай твердо и последовательно поддерживает Индию, власти и народ этой страны в борьбе с обострившейся коронавирусной эпидемией. Об этом 27 апреля сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя посольства КНР в Индии Ван Сяоцзяня.

Дипломат подчеркнул, что китайское правительство намерено поощрять и содействовать активному сотрудничеству компаний двух стран с целью облегчения индийской стороне доступа к медицинским материалам и препаратам, а также полноценного удовлетворения потребностей страны в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Он также подчеркнул, что Китай выражает Индии искреннее сочувствие и назвал коронавирусную инфекцию «общим врагом всего человечества», борьба с которым требует солидарности и взаимной помощи.