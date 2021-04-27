Калифорния, , 17:49 — REGNUM Секретный спутник NROL-82, предназначенный для оптико-электронной разведки на Земле в интересах США, успешно выведен на орбиту. Об этом сообщает 27 апреля американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск состоялся с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния. На орбиту спутник вывела ракета-носитель Delta IV.

По информации источников, гигантский спутник размером с автобус — его вес превышает 1,9 тонны — будет в режиме реального времени передавать изображения с ультравысоким разрешением. Другие сведения об аппарате не раскрываются.

Добавим, что разработка спутника велась ULA совместно с ЦРУ. Аппарат будет работать в интересах национального управления военно-космической разведки США (NRO).