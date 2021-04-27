Москва, , 15:39 — REGNUM Американская компания Apple должна выплатить штраф, превышающий 900 млн рублей, за нарушение российского антимонопольного законодательства. Об этом сообщает 27 апреля пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.

За злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений Apple должна заплатить оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов США), уточнили в ведомстве.

Антимонопольное дело против компании было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского». Действия Apple привели к тому, что продукты этой компании получили конкурентные преимущества, тогда как условия распространения продуктов конкурентов стали хуже.

Исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде, добавили в ФАС.

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