Пекин, , 15:24 — REGNUM Президент Китая Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки, сообщает Antara.

В своем послании президенту Индонезии Си Цзиньпин заявил, что был удивлен, узнав, что подводная лодка, принадлежащая ВМС Индонезии, затонула, в результате чего погибли более 50 человек.

Глава КНР выразил глубокие соболезнования пострадавшим от имени правительства и народа Китая. Президент также выразил искреннее сочувствие семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, исследовательское сообщество Natuna Regency в Индонезии установило индонезийский флаг под водой в память о гибели 53 членов экипажа подводной лодки Nanggala-402.

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