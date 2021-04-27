Тюмень, , 15:24 — REGNUM В Тюменской области многие компании ответственно подошли к вакцинации от коронавируса и создают максимально комфортные условия для прививочной кампании среди своих сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Это предприятия, которые имеют расширенные социальные гарантии. Для удобства сотрудников они привлекают медицинских специалистов в рамках дополнительных договоров страхования. Для вакцинации от коронавируса предоставляются специальные кабинеты. Так, к примеру, происходит на ООО «УГМК-Сталь» в Тюмени. На АО «Сибнефтемаш» тоже комплексно подошли к организации процесса вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в России является добровольной для всех граждан, в том числе и для работников госкорпораций или сотрудников частных предприятий.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал бизнес занять более активную и ответственную позицию в прививочной кампании от коронавируса и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин призвал бизнес стимулировать вакцинацию от коронавируса