Москва, , 15:22 — REGNUM Тема урегулирования ситуации в Донбассе не будет обсуждаться в ходе возможной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это исключено. Об этом 27 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Главным вопросом для обсуждения могут стать только перспективы двусторонних отношений между странами, добавил Песков.

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«Абсолютно чётко была изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

При этом, по его словам, итог диалога во многом будет зависеть от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров на территории Донбасса. В свою очередь глава Российского государства заявил о готовности принять своего украинского коллегу в Москве в любое время «для обсуждения двусторонних отношений».

Позднее в интервью газете Financial Times украинский лидер заявил, что готов к встрече с президентом РФ, причем место проведения таких переговоров не имеет значения. Главное, по его словам, содержание встречи.