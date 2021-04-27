Москва, 27 апреля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Минпросвещения рекомендует российским школам не работать в период с 4 по 7 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. 1897

«Рекомендуем школам не работать [в период с 4 по 7 мая], учреждениям дополнительного образования [также рекомендуется не работать в этот период», — сказал Кравцов.

По его словам, в детских садах в период выходных с 4 по 7 мая по необходимости будут организованы дежурные группы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года.