Тандынский район, Тува, , 09:00 — REGNUM В Туве установили причину смерти 16-летнего подростка, тело которого было найдено в Тандынском районе 26 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Школьник пропал 13 марта, выйдя из дома на занятия. В школе в тот день его не видели. Спустя две недели поисков его тело нашли в лесу в семи км от села Бай-Хаак.

«В настоящее время для установления причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, предварительно причиной смерти указывается гипотермия», — отметили в управлении.

Напомним, после безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается. Следователи намерены установить все фактически обстоятельства происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве найдено тело пропавшего ранее школьника