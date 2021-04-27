Тверь, 27 апреля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Проект новой региональной программы «Развитие льняного комплекса Тверской области» на 2021−2026 годы представлен 27 апреля на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Как отмечалось на заседании, задачу по развитию конкурентоспособного АПК поставил президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Для Тверской области это, в том числе модернизация льняного комплекса — обновление оборудования, технологий, обеспечение хозяйств высококачественными семенами, подготовка кадров, создание новых предприятий и поддержка действующих», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что новая региональная программа должна охватить всю производственную цепочку изготовления изделий из льна, начиная с производства первичной продукции. Для этого в Тверской области намерены создать семенную и машинно-технологическую станции (МТС), ткацкую фабрику.

Новая МТС, в частности, позволит производителям привлекать к работам современную технику. Открытие такой станции считают необходимым и представители отрасли, которые участвовали в обсуждении темы — Льняного Союза, Федерального научного центра лубяных культур. По мнению экспертов, обновление технопарка, модернизация мощностей необходима для повышения урожайности льна-долгунца. Создание семенной станции даст региону качественную семенную базу. Здесь материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу. Ткацкая фабрика позволит довести объемы переработки длинного волокна до 3 тыс. тонн, производства ткани — почти до 9 млн кв. метров, пряжи — до 370 тонн. Реализация проекта запланирована на 2024−2026 годы.

Тверская область занимает второе место в Российской Федерации по площадям посевов, которые составляют это 5,8 тыс. га, и по валовому сбору льна-долгунца (5,2 тыс. тонн). В регионе намерены увеличивать посевные площади льна-долгунца, а также нарастить валовой сбор и экспорт. Реализация программы также даст региону новые рабочие места и поступления в бюджет.

Всего в регионе действует 11 льносеющих хозяйств, пять льнозаводов, льнокомбинат и льночесальная фабрика. Компания ООО «Тверская АПК» входит в число крупнейших предприятий по переработке льна в России. В 2020 году поддержка льноводства в регионе со стороны государства составила 85,7 млн рублей.

Игорь Руденя поручил Минсельхозу региона и другим ведомствам проработать вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации заявленных в отрасли проектов. Отдельного внимания, по мнению губернатора, требуют такие направления как развитие кооперации в льноводстве, взаимодействие с Росагролизингом по вопросам технологического оснащения хозяйств, продолжение финансовой поддержки льноводов.