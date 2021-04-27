Томск, , 13:45 — REGNUM Стоимость набора продуктов питания для приготовления пасхального кулича в Томской области за год выросла на 16,1%, составив 196,15 рубля (в марте 2020 года — 169,01 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в Томскстате.

Творожная пасха за указанный период подорожала на 3,3% — до 503,7 рубля (в марте прошлого года — 487,42 рубля).

Напомним, в 2021 году православная Пасха выпадает на 2 мая.

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