Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM В Екатеринбурге пасхальный крестный ход снова не состоится. Об этом объявил в телеграм-канале митрополит Евгений.

«С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга», — отметил Евгений.

Он также добавил, что из-за эпидемиологической обстановки власти были вынуждены отменить демонстрацию 1 мая и шествие «Бессмертного полка». А в пасхальное воскресенье он пригласил всех в Храм на Крови на вечерню, которая начнётся в 16:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Пасха тоже отмечалась в условиях коронавирусных ограничений.