Пекин, , 13:27 — REGNUM Представление в связи с «раздуванием так называемой китайской угрозы» сделали Японии в ежегодном дипломатическом докладе власти Китая. Об этом 27 апреля заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Остров Дяоюйдао и прилегающий к нему архипелаг являются территорией Китая. Патрулирование и правоохранительная деятельность кораблей береговой охраны КНР в этих водах являются реализацией их прав», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД подчеркнул, что то, что происходит в Гонконге и Синьцзяне является внутренним делом Китая и внешнее вмешательство в эти процессы является недопустимым.

«Синяя книга» (ежегодный доклад МИД Японии — ред.) раздувает так называемую китайскую угрозу, очерняет КНР и вмешивается во внутренние дела Китая. Мы решительно выступаем против таких действий и сделали строгое представление японской стороне», — добавил Вэньбинь.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран, по мнению Пекина, столкнулись с серьезным вызовом.

«Призываем Японию исправить свои ошибки и построить стабильные китайско-японские отношения посредством субстантивных действий», — заключил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из ежегодного доклада дипломатического ведомства Японии «Синяя книга» стало известно, что японское правительство серьёзно обеспокоено наращиванием военного потенциала Китая и его односторонними действиями в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.