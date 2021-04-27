Чита, , 13:12 — REGNUM В Забайкальском крае 107 940 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса. Это 22% от взрослого населения субъекта. По этому показателю регион занял десятое место по всей стране, сообщает 27 апреля замминистра здравоохранения края Сергей Базаров.

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По оценке вице-премьера правительства края Андрея Гурулева, темпы могут быть еще выше.

«Я так скажу — меня это абсолютно не интересует, какие мы по стране. Мне важно, чтобы мы не красивые показатели выдёргивали из статистики, а чтобы делали всё возможное в нашем крае для того, чтобы как можно скорее выработать коллективный иммунитет», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 27 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 247, причём 27 из них обнаружили за последние сутки.

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