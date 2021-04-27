Стокгольм, , 12:25 — REGNUM По словам лидера «Шведских демократов Джимми Окессона, более высокие требования к получению социальных пособий приводят к улучшению интеграции и к тому, что в Швецию приезжает меньше мигрантов. Однако «Зеленые» категорически не согласны с таким подходом. В партии считают, что это приведет к крайне негативным последствиям. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

В своем альтернативном весеннем бюджете «Шведские демократы» предложили существенно ограничить выплату различных пособий, которые должны быть доступны только шведским гражданам и гражданам стран ЕС и ЕЭЗ. Речь идет о пособии на ребенка, жилищном пособии и гарантированном размере пенсии.

«Идея лучше выучить шведский язык, потому что вы не можете позволить себе арендную плату, совершенно возмутительна», — заявила в студии SVT министр Швеции по вопросам гендерного равенства Мэрта Стеневи.

«Это очень сильно ударит по детям и создаст невероятный уровень сегрегации. Нам необходимо сокращать разрыв в доходах, но благодаря этим инициативам мы создадим сегрегацию на несколько поколений», — подчеркнула министр.