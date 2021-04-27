Саранск, , 12:17 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 апреля выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 980 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 14 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 006 жителей Мордовии. 240 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, накануне от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1734 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 26 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 429 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2016 человек.