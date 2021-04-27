Таллин, , 12:14 — REGNUM Решение Финляндии о продлении до конца мая режима строгих ограничений на ввоз рабочей силы в связи с эпидемией коронавируса нанесло вред двусторонним отношениям и оставило без работы тысячи эстоноземельцев. Об этом сообщил ERR, отметив, что министерство иностранных дел Эстонии обратилось к коллегам из Финляндии с просьбой пересмотреть решение.

22 апреля парламент Эстонии голосами 83 из 101 депутата подписал обращение к соседней стране, призвав ту как можно скорее восстановить трудовую миграцию. Трудовая миграция стала центральной темой встречи рабочих групп МИДов двух стран, состоявшейся в понедельник, 26 апреля.

«Двусторонние встречи рабочих групп по COVID-19 также происходят регулярно, но трудовая миграция стала центральным вопросом двусторонней рабочей группы впервые с конца января», — сообщила пресс-секретарь МИД Эстонии Кристина Отс.

Она признала, что с просьбой ослабить ограничения для трудовых мигрантов из Эстонии ее страна неоднократно обращалась к финской стороне. «Мы готовы внедрить дополнительные меры, такие как тестирование или определенные ограничения, чтобы дать Финляндии необходимую уверенность», — пояснила Отс.

Европейская комиссия в конце февраля нынешнего года направила письма шести государствам-членам ЕС, включая Финляндию, в которых говорилось, что введенные ими ограничения на поездки не соответствуют согласованным правилам союза.