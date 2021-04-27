Аксайский район, Ростовская область, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области началась масштабная проверка рынков. В настоящее время оцеплена территория четырёх крупных мест торговли на выезде из Ростова-на-Дону со стороны проспекта Шолохова.

В масштабных проверках рынков, расположенных в Аксайском районе, участвуют более 3,5 тысячи полицейских, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». Основанием для этого послужила поступившая информация об орудующей на рынках банде, специализирующейся на организации проституции, казино, контрафакта, убийствами и отмывании денег.

По некоторым данным, проверки последовали после ареста главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, братьев Бабаевых и Ивана Ситько. Их подозревают в земельных махинациях.

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