Томск, , 10:43 — REGNUM Из-за связанных с пандемией коронавирусной инфекции мер ограничений в Томске отменили 9 мая парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом 27 апреля сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в видеообращении к жителям региона.

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"К сожалению, ограничения на массовые мероприятия не позволят нам организовать парад и массовое шествие. Но никакой коронавирус не может отменить Дня Победы. Для этого 9 мая с 08:00 утра до 15:00 будет закрыт для автомобилей и открыт для пешеходов проспект Ленина от Новособорной площади до Лагерного сада», — сказал он.

Также Жвачкин уточнил, что каждый житель города сможет в это период самостоятельным образом пройти по главной улице Томска с портретом героя из «Бессмертного полка» к мемориалу боевой и трудовой славы в Лагерном саду для того, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

Кроме этого, губернатор Томской области подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает быть одной из наиболее благополучных в России, однако власти намерены сохранять режим связанных с пандемией ограничений до окончания массовой вакцинации от COVID-19.

Помимо того, он добавил, что 9 мая будут проведены уличные выставки и у жителей города будет возможность увидеть фильмы о войне, а также отдельная программа будет подготовлена для каждого из 135 участников Великой Отечественной войны, которые живут сегодня в Томской области.

«Прошу только всех: давайте соблюдать меры предосторожности, беречь своих близких и наших врачей, сохранять социальную дистанцию, чтобы праздник ничто не омрачило», — отметил Жвачкин.

При этом он рассказал, что 130 тысяч жителей Томской области в годы войны ушли сражаться на фронт, и половина из них отдала свою жизнь ради Победы.