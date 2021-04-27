Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге заявила, что в ходе реализации задач послания президента Федеральному собранию необходимо дать регионам, образно говоря, не рыбу, а удочку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Unsplash Удочка

Матвиенко отметила, что анонсированные президентом новые меры социальной поддержки являются самым лучшим доказательством того, что Россия развивается как социальное государство, в центре его внимания находится человек, его благополучие, здоровье, право на достойную жизнь и самореализацию.

«Как справедливо отметил президент, страна развивается только тогда, когда развиваются регионы. И сегодня на первый план выходит укрепление устойчивости экономики и финансов субъектов Федерации, запуск важных инфраструктурных проектов развития, раскрытие уникального культурного и туристического потенциала. Сейчас настал момент, когда каждый регион должен свежим обновленным взглядом посмотреть еще раз на свои возможности, на свои конкурентные преимущества, как он сможет максимально эффективно использовать те инструменты, которые предлагает сейчас федеральный центр, включая инфраструктурные и бюджетные кредиты», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сейчас очень многое будет зависеть от качества и эффективности региональных управленческих команд.

«Точно могу сказать, что таких благоприятных возможностей для регионов раньше не было. Можно сказать, что на наших глазах формируется новая региональная политика, цель которой — дать субъектам не рыбу, а удочку. Этот шанс нужно обязательно использовать. Определить с учетом интересов жителей те реалистичные приоритеты, за которые регионы возьмутся в первую очередь, а дальше шаг за шагом идти к самодостаточности, развитой инфраструктуре, сильной экономике», — сказала глава Совета Федерации.