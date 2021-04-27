Москва, , 10:12 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не будет централизованно вакцинировать своих спортсменов. Об этом 27 апреля заявил вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

«У нас нет централизованной политики относительно вакцинации», — цитирует Громковского ТАСС

Он добавил, что в UFC нет целенаправленной программы нет, но организация заинтересована в том, чтобы обезопасить бойцов, сотрудников и болельщиков. В частности, бойцы многократно проходили тестирование.

По словам Громковского, многие бойцы будут сами заинтересованы в том, чтобы получить прививку или соответствующий документ.