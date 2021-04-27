Москва, 27 апреля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Контракт стоимостью 457 млн рублей на развитие и сопровождение информационных систем Роструда, направленных на обеспечение мероприятий в области занятости населения, включая информационный портал «Работа в России», подписал Роструд. Победителем соответствующего тендера признали компанию «Бюджетные и финансовые технологии» из Белгородской области, несколько месяцев назад сменившую владельца, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Контракт начал действовать с 26 апреля 2021 года и завершится 31 декабря 2021 года. Работы должны быть завершены за четыре этапа. Оплачиваются услуги из средств федерального бюджета.

Начальная цена тендера составляла 457 750 900 рублей, но контракт в итоге подписали за 457 млн рублей. На него претендовала единственная компания, сбившая цену несущественно. В итоге аукцион признали несостоявшимся, а ООО предложили подписать соглашение. По открытым данным, общество было поставщиком почти 2,8 тыс. госконтрактов на общую сумму более 16 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бюджетные и финансовые технологии» учреждено в Белгородской области в ноябре 2007 года для разработки программного обеспечения. Директор — Александр Моносов. Владелец с февраля 2021 года — ООО «БФТ-Холдинг». Последнее создано в январе 2021 года в Москве, и возглавляет его Моносов. Владельцы — с 71% доли АО «ГС-Инвест» (существует с мая 2020 года, учредители — Сергей Мацоцкий) и ООО «Бюджетный процесс» (владелец — Моносов).