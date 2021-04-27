Подгорица, , 07:39 — REGNUM У нового правительства Черногории есть четкая цель — ускорить процесс вступления в ЕС, который до сих пор протекал относительно медленно, заявил на пресс-конференции министр экономического развития Черногории Яков Милатович, находясь 26 апреля с официальным визитом в Хорватии. Милатович добавил, что Черногория фактически является лидером процесса интеграции в ЕС, но она была таковой, потому что у нее не было определенных геополитических проблем, как у других стран региона. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

По его словам, его визит в Загреб является признаком решительной поддержки, оказываемой Хорватией Черногории на европейском пути.

В ходе визита Милатович встретился с министром устойчивого развития Хорватии Томиславом Чоричем и министром финансов и вице-председателем правительства Хорватии Здравко Маричем, а также запланировал встречу с министром туризма и спорта Николиной Брняц.

«Черногория уже восемь лет ведет переговоры с ЕС, и все главы только что были открыты. Таким образом, наша страна могла бы намного быстрее продвинуться в этом направлении, и по истечению мандата этого правительства завершить начатый процесс», — подчеркнул Милатович.