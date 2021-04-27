Пекин, , 07:23 — REGNUM Китайская студия Ultizero Games выложило в сеть видео с 18 минутами геймплея (игрового процесса) Lost Soul Aside. Ролик был опубликован 27 апреля на YouTube-канале геймдизайнера Ян Биня.

Стоит отметить, что впервые с августа 2018 года геймерам показали новые кадры из игры. Релиз игры, разрабатывающейся на «движке» Unreal Engine, состоится на консоли PlayStation 4.

Напомним, Lost Soul Aside будет представлять собой фэнтезийную ролевую экшн-игру в открытом мире. Ян Бинь отмечал, что при реализации проекта вдохновлялся трейлером Final Fantasy XV. Стоит отметить, что ранее Ultizero Games обещала выпустить игру до конца 2020 года.

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