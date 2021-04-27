Буэнос-Айрес, , 06:28 — REGNUM Медицинская комиссия, расследовавшая обстоятельства смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны, нашла ряд врачебных ошибок, сообщает газета Clarin со ссылкой на осведомленные источники.

«С его медицинскими показателями его должны были лечить другим образом», — говорится в отчете.

Комиссия выявила, что лечащий врач спортсмена Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не обратили внимание на проблемы с сердцем и цирроз у больного. При этом медики указали на несостыковки с определением время смерти Марадоны.

В связи с новыми подробностями статья обвинений по делу о смерти Марадоны может смениться с «причинения смерти по неосторожности» на «причинение смерти с косвенным умыслом». Это увеличит максимальный срок наказания с пяти лет тюрьмы до 25 лет. Ожидается, что отчет комиссии будет обнародован в мае 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2020 года в Аргентине скончался легендарный футболист Диего Марадона. В связи со смертью спортсмена прокуратура начала расследование о возможной халатности врачей, не сумевших оказать медпомощь футболисту.