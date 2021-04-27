Приштина, , 07:03 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 26 апреля провел встречу с послом Турции в Приштине Чагры Сакаром.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля поблагодарил посла за постоянную поддержку Косово Турцией и рассказал о приоритетах МВД. «Главным словом этого правительства станет борьба с организованной преступностью и коррупцией», — подчеркнул министр.

Сакар выразил приверженность Анкары продолжению сотрудничества с Приштиной.

Напомним, правительство Косово вопреки предостережениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителей Евросоюза не стало отказываться от открытия посольства в Иерусалиме, которое произошло 14 марта.

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