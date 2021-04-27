Тегеран, , 07:37 — REGNUM 26 апреля заместитель министра Ирана и глава Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (SATBA) заявил, что электростанции на возобновляемой энергии мощностью 1500 МВт будут установлены к концу деятельности действующего правительства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Саткин заявил в интервью корреспонденту Mehr News, что к августу текущего года будет реализован 21 проект в сфере энергетики. «Данные проекты добавят в общей сложности 145 МВт к мощности возобновляемых электростанций», — подчеркнул он.

«Есть также много проектов, готовых к реализации, по запуску которых инвесторы выразили готовность», — отметил Саткин.

Он также сообщил, что в связи с ограниченностью энергетических ресурсов в настоящий момент иранское правительство предпринимает эффективные усилия по поиску альтернативных источников энергии с целью удовлетворения потребностей народа.