Белград, , 05:43 — REGNUM Посол Соединенных Штатов Америки в Сербии Энтони Годфри 26 апреля заявил, что изменения в администрации США не меняют позицию этой страны по диалогу Косово и Сербии: нормализация отношений должна включать взаимное признание. Об этом сообщает Радио «Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

В ходе онлайн-конференции на тему «Сербия, Западные Балканы и Западная интеграция в период вызовов», организованной неправительственной организацией «Центр по Внешней политике» при поддержке посольства США, Годфри заявил, что «Соединенные Штаты поддерживают диалог между Косово и Сербией и придерживаются одинаковой с ним позиции».

По словам Годфри, проблема Косово является самым серьезным препятствием на пути евроинтеграции Сербии.

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