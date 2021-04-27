Тегеран, , 08:22 — REGNUM 26 апреля президент Ирана Хасан Рухани торжественно поздравил президента Объединенной Республики Танзания и народ страны с Днем независимости. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании президенту Объединенной Республики Танзания Самии Сулуху иранский президент поздравил правительство и народ страны с Днем независимости.

Рухани выразил надежду на дальнейшее развитие связей и сотрудничества между Ираном и Танзанией во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Танзания, официально известная как Объединенная Республика Танзания, является страной в Восточной Африке в районе Великих озер Африки.

Танганьика и архипелаг Занзибар до 1963 года находились в колониальной зависимости от западных метрополий. После обретения независимости в 1961 и 1963 годах эти два образования объединились 26 апреля 1964 года, образовав Объединенную Республику Танзания.