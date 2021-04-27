Тирана, , 05:38 — REGNUM ЦИК Албании сообщил, что по данным на 27 апреля, 2:40 утра по местному времени, после завершения подсчета голосов на 4327 из 5199 (83%) избирательных участков, правящая Социалистическая партия должна получить 73 депутатских кресла из 140, Демократическая партия — 59, Социалистическое движение за интеграцию — пять и Социал-Демократическая партия — три.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, завершился подсчет голосов в избирательных округах Кукеса и Дибры, в остальных избирательных округах пока продолжается.

По данным на 2:40 минут утра 27 апреля, Социалистическая партия получила 622 265 голосов, Демократическая партия — 503 371 голос, Социалистическое движение за интеграцию — 87 905, Социал-демократическая партия — 28 757 голосов.

Оппозиция одержала победу в четырех избирательных округах, партия власти — в восьми.

Очередные парламентские выборы в Албании состоялись 25 апреля.

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