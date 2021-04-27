Якутск, , 04:28 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 82 (85 днём ранее) новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: В России за сутки выявили 8803 случая заражения коронавирусом

По-прежнему больше всего зараженных фиксируется в Якутске — 49, при этом в Мегино-Кангаласском районе вспышка — 22 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 440 тестов.

На 27 апреля в Якутии вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 34 196 человек, после лечения выздоровели 33 105 пациентов, скончались — 598 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, по данным на 26 апреля, в России выявили 8803 случая заражения коронавирусом.