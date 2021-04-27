Москва, 27 апреля, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Минобороны России к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №14». С ответчика было взыскано более 822 млн рублей. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Вольская взыскала с ФГУП «сумму неосновательного обогащения в размере 822 666 750 руб. 80 копеек» в пользу министерства, а также 200 тыс. рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

В основе дела лежал контракт от 2013 года на проектирование и строительство военного городка в Смоленске. Он был расторгнут по соглашению сторон 15 июня 2020 года.

Напомним, в конце апреля 2021 года ведомство также проиграло спор с концерном «Созвездие» из дивизиона госкорпорации «Ростех». Минобороны не смогло взыскать почти 22 млн рублей, которые фигурировали как неустойка.