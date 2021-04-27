Пекин, , 03:22 — REGNUM Облачная платформа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) в области океанологии начала работу в Китае, сообщает Институт океанологии Китайской академии наук (IOCAS), передает агентство Синьхуа.

Платформа действует как информационный пул, интегрируя обновленные данные, широкий диапазон пространственно-временного охвата данных, а также открытые и общие океанографические данные.

Платформа включает в себя портал океанографических данных, интерактивную аналитическую платформу для больших данных, платформу услуг по разработке искусственного интеллекта и приложения для больших данных и ИИ.

В настоящее время на облачной платформе доступно 353 набора данных судовых съемок, в том числе 59 наборов данных швартовных наблюдений, шесть наборов спутниковых данных дистанционного зондирования, а также 500 наборов интегрированного программного обеспечения для науки об океане и атмосфере.