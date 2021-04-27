Канберра, , 02:22 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился по координатам 29,2757 градусов южной широты и 176,6957 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Перу. Его очаг находился в 271 километре от города Ика на глубине 33 километра. Пострадавших не было.