Пекин, , 02:03 — REGNUM По данным Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC), в Китае в течение двух лет подряд не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания детей с болезнью Кашина — Бека, также известной как «болезнь больших костей», сообщает агентство Синьхуа

Уровень выявления этого заболевания среди детей с помощью рентгенологического обследования показал тенденцию к снижению заболеваемости, которая упала до менее чем 1% в 2010 году, заявил на национальном симпозиуме по профилактике и борьбе с болезнью Кашина-Бека сотрудник центра эндемических заболеваний Китайского CDC Сунь Дяньцзюнь.

В период с 2019 по 2020 год пациенты, страдающие этим заболеванием, получили более 130 000 лекарств и еще 802 перенесли операции, сказал заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения КНР Ли Бинь на той же конференции 24 апреля.

В Китае по-прежнему насчитывается 179 000 пациентов с симптомами заболевания, и они не знают об их причинах, сказал Ли, добавив, что комиссия будет и впредь уделять приоритетное внимание больным для поддержки лечения.