Вашингтон, 27 апреля, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Официальный визит в Киев может сделать в мае американский госсекретарь Энтони Блинкен, 26 апреля передал телеканал CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По информации журналистов, эта поездка должна показать украинским властям, а также союзникам США по НАТО, что Вашингтон не будет отказываться от политики давления в отношении Москвы в рамках планируемой на лето встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Энтони Блинкен написал в Twitter о том, что американские власти поддерживают стремление Украины к евроатлантической интеграции.