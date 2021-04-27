Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и госсекретарь США Энтони Блинкен провели 26 апреля телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен выразил все большую обеспокоенность бедственным положением гражданского населения в эфиопском регионе Тыграй и вновь призвал правительство Эфиопии незамедлительно вывести все войска из региона.

Секретарь обратил внимание на совместное расследование Эфиопской комиссии по правам человека и ООН, которая занялось документированием случаев нарушений прав человека в Тыграе. Он высоко оценил важность подотчетности, необходимой для привлечения виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед отдал приказ о наземном и воздушном наступлении на Тыграй 4 ноября 2020 г, чтобы свергнуть правящую партию региона НФОТ, после того как ее войска захватили федеральные военные базы. Он объявил о победе в Тыграе после месяца боевых действий, однако лидеры НФОТ бежали и поклялись продолжать борьбу.