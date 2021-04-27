Анкара, , 02:10 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (далее — РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran 26 апреля достигли соглашения о производстве вакцины против коронавиурса «Спутник V». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил: «Соглашение с Viscoran позволит увеличить наши производственные мощности и облегчить поставки Спутника V в глобальном масштабе. Мы подписали соглашения с ведущими производителями лекарств в Азии, Латинской Америке, Европе и ряде стран СНГ, и благодаря этим партнерствам безопасная и эффективная российская вакцина будет доступна людям более чем в 60 странах.

«Соглашения о производстве, процессы лицензирования, вопросы хранения и распределения, а также проведение некоторых клинических испытаний на продукте также являются частью нашего сотрудничества с Россией в борьбе против коронавируса. Наша работа по этому вопросу также проходит очень успешно. Мы очень рады, что внесли свой вклад в такой ценный продукт, который приобрёл популярность на международной арене», — отметил глава компании Viscoran Озтюрк Оран.