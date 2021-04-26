Сараево, , 22:59 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель слышал про существование «нон-пейпер-документа», в котором предлагается передел границ на Балканах, но он не считает этот документ проблемой, так как он «ненастоящий».

"Я хотел бы подчеркнуть, что ЕС поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также других стран Западных Балкан. Я считаю, что мы должны сфокусироваться на вещах, которые важны, которые функционируют, на конструктивном диалоге, и не вести дискуссии, которые отдаляют нас от нашей совместной работы», — процитировал телеканал РТС заявление Борреля.

По словам европейского дипломата, главная цель Евросоюза — это интеграция Западных Балкан.

Напомним, что ранее в балканских СМИ появилась новость о том, что словенский политик Янез Янша якобы составил документ, в котором он предлагает решить территориальные вопросы на Балканах созданием «Великой Сербии», «Великой Албании» и «Великой Хорватии». Это подразумевало бы раздел Косово и Метохии и присоединение большей его части к «Великой Албании», но при этом и выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.