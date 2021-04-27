Москва, 27 апреля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Оккупация застала Григория Федоровича Ожмегова (1911−1944) в Киеве, где он работал в одном из институтов. Вчерашний инженер-геолог вступил в партизанский отряд, а в 1944 году, после соединения народных мстителей с частями Красной армии принял участие в Корсунь-Шевченковской наступательной операции. Затем командовал отделением в одном из учебных подразделений.

Григорий Федорович Ожмегов

В сентябре в звании сержанта воевал помощником командира взвода 278-го гвардейского стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой дивизии в 27-й армии. Во время Бухарестско-Арадской наступательной операции 22 сентября 1944 года в бою за высоту 801.1 у румынского села Агриш, являвшейся ключом ко всей обороне на этом участке фронта, Ожмегов первым бросился в атаку. В бою убил около двадцати вражеских военнослужащих, а восемь солдат и одного офицера взял в плен. Благодаря инициативе сержанта боевая задача была выполнена.

Сам Григорий Федорович в схватке за высоту получил смертельное ранение и на следующий день скончался.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Ожмегову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. К сожалению, грамоту о присвоении звания вдова Григория Федоровича получила лишь в январе 1948 года.