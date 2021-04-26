Москва, , 20:42 — REGNUM Конституционная жалоба на президента Чехии Милоша Земана станет апофеозом абсурда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Сенат Чехии намерен рассмотреть возможность обвинения в измене собственного президента за его заявления об отсутствии доказательств причастности России к взрывам в Врбетице, якобы он «рассекретил сведения, которые не подлежали огласке». То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду. Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда», — заявил Слуцкий.

По мнению парламентария, Чехия после всего этого может соревноваться с Украиной за звание образцово-показательной территории внешнего управления.

«Явно это заявление сената было продиктовано за пределами Праги. Коллективный Запад готов даже лидеров государства назвать изменниками родины, если их высказывания идут вразрез с курсом мейнстрима на демонизацию России», — рассуждает депутат Госдумы.

Чешский сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых данных во время телеобращения к согражданам, что может рассматриваться как измена родине, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.

В телеобращении к согражданам Земан заявил, что расследование взрывов не закончено, существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов и диверсия иностранной спецслужбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президента Чехии Земана обвинили в государственной измене