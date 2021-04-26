Москва, , 19:48 — REGNUM Информация в Die Welt о «сотнях противопехотных мин» на складах в населённом пункте Врбетице (Чехия) вызывает вопросы, например, о том, выполняет ли чешская сторона обязательства в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин. Об этом говорится в опубликованном 26 апреля официальном заявлении МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова «Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств».

Российский дипломат напомнила, что участники Конвенции о запрещении противопехотных мин обязуются «не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать никому» противопехотные мины. Страны также не должны помогать, поощрять или как-то побуждать кого бы то ни было к осуществлению такой деятельности.

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