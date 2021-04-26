Москва, 26 апреля 2021, 18:39 — REGNUM
Участники региональных команд «Молодёжки ОНФ» помогают своим подшефным навести порядок после зимы — помыть окна, балконы, подготовить землю на приусадебном участке к новому сезону.
В Липецкой области «Молодёжка ОНФ» совместно с Управлением социальной политики и региональной телекомпанией «Липецкое время» участвует в проекте «Спасибо за мир». Основная цель — помочь с решением бытовых вопросов ветеранам и труженикам тыла.
К Серафиме Дмитриевне Матвейчевой добровольцы приезжают уже третий раз. Ее родные живут в Мурманске, поэтому помогает пенсионерке только социальный работник. Ребята взяли ветерана Великой Отечественной войны под регулярное шефство. В 1941 году Серафима Дмитриевна хотела стать учителем и поступала в Мурманский педагогический институт. Но когда началась война, молодая девушка вместе с бойцами противовоздушной обороны встала на защиту родного города. Серафима Дмитриевна награждена медалью «За оборону советского Заполярья».
Ребята уже навели порядок в квартирах шести ветеранов. До 8 мая добровольцы планируют помочь по хозяйству не только жителям областного центра, но и районов: Воловского, Тербунского и Измалковского.
Команда камчатской «Молодёжки ОНФ» сегодня помогает восьми подшефным бабушкам и дедушкам в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Ребята доставляют пенсионерам продукты и лекарства, обустраивают быт, возят в медучреждения.
Так, участники команды взяли под свое шефство 73-летнюю Любовь Трофимовну Ларионову. О том, что пенсионерке нужна помощь в оформлении инвалидности, ребята узнали из СМИ.
Помогает команда и ветерану труда, 85-летней Тамаре Серафимовне Щеблыкиной. Женщина передвигается только на инвалидном кресле. Ее квартира находится на пятом этаже, поэтому из дома пенсионерка практически не выходит. А сегодня, из-за проблем со здоровьем, ей необходимо регулярное посещение врачей с сопровождением. Ребята помогают Тамаре Серафимовне спуститься и подняться по лестнице, отвозят ее в медучреждения и обратно.
В Адыгее «Молодёжка ОНФ» уже год помогает жительнице Майкопа Светлане Васильевне Аверьяновой. Команда взяла пенсионерку под свое шефство прошлой весной, в начале пандемии, когда доставляла ей продукты в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Зимой ребята регулярно расчищали снег возле дома Светланы Васильевны, а с наступлением тепла — помогли обрезать ветки на деревьях во дворе.
Также, по просьбе женщины, на днях участники команды привели в порядок захоронения родственников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день активисты «Молодежки ОНФ» оказывают регулярную помощь 1,5 тысячам пенсионеров по всей стране. Это ветераны, труженики тыла, одинокие и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья.