Москва, , 18:39 — REGNUM

Участники региональных команд «Молодёжки ОНФ» помогают своим подшефным навести порядок после зимы — помыть окна, балконы, подготовить землю на приусадебном участке к новому сезону.

«Работа с подшефными для нашей команды — это регулярная поддержка тех, кому помочь больше некому. Такую работу мы начали год назад, когда в стране ввели ограничения и обязательный режим самоизоляции. С тех пор для ребят их подопечные стали хорошими друзьями. Сейчас подшефных у нас уже больше тысячи по стране, и их количество мы планируем увеличивать, потому что просьб о помощи становится все больше. Начали работу в этом направлении в Воронеже. Помогли одинокому пенсионеру Юрию Никифорову. Год назад мужчина ослеп. Мы заменили мебель в его квартире, сделали генеральную уборку привезли одежду. На входной двери каждого подшефного мы оставляем наклейки с символом команды — снегирем. Это означает, что человек находится под постоянным вниманием команды волонтеров», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В Липецкой области «Молодёжка ОНФ» совместно с Управлением социальной политики и региональной телекомпанией «Липецкое время» участвует в проекте «Спасибо за мир». Основная цель — помочь с решением бытовых вопросов ветеранам и труженикам тыла.

К Серафиме Дмитриевне Матвейчевой добровольцы приезжают уже третий раз. Ее родные живут в Мурманске, поэтому помогает пенсионерке только социальный работник. Ребята взяли ветерана Великой Отечественной войны под регулярное шефство. В 1941 году Серафима Дмитриевна хотела стать учителем и поступала в Мурманский педагогический институт. Но когда началась война, молодая девушка вместе с бойцами противовоздушной обороны встала на защиту родного города. Серафима Дмитриевна награждена медалью «За оборону советского Заполярья».

«Мы не только провели генеральную уборку, но и просто поговорили. Серафима Дмитриевна спела нам песни военных лет, почитала стихотворения. Мы понимаем, что главное для ветеранов — это внимание и живое общение», — сказала участница «Молодёжки ОНФ» в Липецкой области Анна Мельниченко.

Ребята уже навели порядок в квартирах шести ветеранов. До 8 мая добровольцы планируют помочь по хозяйству не только жителям областного центра, но и районов: Воловского, Тербунского и Измалковского.

«Очень благодарна молодым людям за поддержку. Соцработник тоже помогает, но ей не все дела под силу. Я всегда говорю — выручайте друг друга, помогайте близким, заботьтесь о своем здоровье, храните мир вокруг себя», — поблагодарила добровольцев участница Великой Отечественной войны Серафима ДмитриевнаМатвейчева.

Команда камчатской «Молодёжки ОНФ» сегодня помогает восьми подшефным бабушкам и дедушкам в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Ребята доставляют пенсионерам продукты и лекарства, обустраивают быт, возят в медучреждения.

Так, участники команды взяли под свое шефство 73-летнюю Любовь Трофимовну Ларионову. О том, что пенсионерке нужна помощь в оформлении инвалидности, ребята узнали из СМИ.

«У Любови Трофимовны серьезные проблемы со здоровьем. Она с трудом самостоятельно передвигается, а оформление инвалидности требует частных «хождений» по инстанциям. Каждый день мы возим женщину в различные медучреждения и органы власти за справками, которые ей необходимы. Также помогаем по хозяйству — вместе купили телевизор в дом, готовимся делать ремонт в комнате», — рассказывает участник команды «Молодёжки ОНФ» в Камчатском крае Александр Бессонов.

Помогает команда и ветерану труда, 85-летней Тамаре Серафимовне Щеблыкиной. Женщина передвигается только на инвалидном кресле. Ее квартира находится на пятом этаже, поэтому из дома пенсионерка практически не выходит. А сегодня, из-за проблем со здоровьем, ей необходимо регулярное посещение врачей с сопровождением. Ребята помогают Тамаре Серафимовне спуститься и подняться по лестнице, отвозят ее в медучреждения и обратно.

В Адыгее «Молодёжка ОНФ» уже год помогает жительнице Майкопа Светлане Васильевне Аверьяновой. Команда взяла пенсионерку под свое шефство прошлой весной, в начале пандемии, когда доставляла ей продукты в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Зимой ребята регулярно расчищали снег возле дома Светланы Васильевны, а с наступлением тепла — помогли обрезать ветки на деревьях во дворе.

Также, по просьбе женщины, на днях участники команды привели в порядок захоронения родственников.

«Уже год меня регулярно навещают ребята из «Молодёжки ОНФ». Несмотря на то, что ограничения, связанные с коронавирусом смягчаются, молодёжь меня не оставила. Приезжают, помогают. Я инвалид по зрению, поэтому их помощь для меня существенна. Очень благодарна нашей молодежи», — рассказала Светлана Аверьянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день активисты «Молодежки ОНФ» оказывают регулярную помощь 1,5 тысячам пенсионеров по всей стране. Это ветераны, труженики тыла, одинокие и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья.