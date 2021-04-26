Москва, , 17:53 — REGNUM Войска Западного военного округа (ЗВО), участвовавшие в контрольной проверке Вооруженных сил РФ на южных полигонах, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает 26 апреля пресс-служба округа.

Речь идет о частях и структурах двух общевойсковых армий, Балтийского флота, Ленинградской армии ВВС и ПВО, постоянно базирующихся в 26 субъектах Российской Федерации.

«Необходимо обеспечить возвращение задействованных в проверке и учениях подразделений авиационным, железнодорожным транспортом и на штатной боевой технике с соблюдением мер безопасности и временных сроков, возвращение подразделений беру на личный контроль», — цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЗВО Александра Журавлёва.

Передислокация должна завершиться до 1 мая.

Войска ЗВО участвовали в плановых масштабных военных учениях, проходивших с 6 апреля.

Такие маневры проводятся ежегодно для проверки результатов зимнего периода обучения войск и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их европейские сателлиты неоднократно заявили, что маневры Вооруженных сил России в Крыму и на юго-западе страны являются «проявлением агрессии» в отношении Украины.

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