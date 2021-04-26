26 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с главами республик Донбасса.

Мирослава Романенко, , 18:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет встречаться и вести переговоры с главами Донецкой и Луганской Народных Республик, которых он назвал «террористами». Об этом украинский лидер сказал в интервью Financial Times.

Альянс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно», — сказал он.

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Читатели обсудили заявление Зеленского на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook (под соответствующей публикацией), а также в телеграм-канале Klymenko Time.

Многие напомнили о словах Зеленского, ранее сказанных им в одном из интервью, о том, что он ради мира в Донбассе готов договариваться с кем угодно. Другие указали на то, что республики Донбасса не были признаны террористическими организациями. Были и те, кто отметил, что республики Донбасса ориентированы на Россию и говорить с их представителями не о чем. Третьи вспомнили о том, что в 2020 году Зеленский как раз таки общался с террористом, захватившим в городе Луцке автобус с пассажирами.

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«А зачем ЛДНР общаться с вашингтонской марионеткой? Он тоже живёт на подачки и ничего не решает. Как дяди договорятся, так и будет…» — отметил Alex K.

«Кстати, теракты проводила только Украина на территории ЛДНР… «Кто обзывается, тот сам так называется», — добавил napo1eon.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

«Чудак этот Зеленский! Для террориста, захватившего автобус, видосик писал, а с террористами, захватившими две области, разговаривать отказывается. Отсюда вывод — террорист с автобусом был «рейтинговый», так сказать, для поднятия рейтинга, а вот война Зелёной слизи нужна, иначе бы уже разговаривал «хоть с чёртом», — напомнил ViniPuhoff.

«Пусть честно выйдет из порошенковской парадигмы по Донбассу», — порекомендовал ему Юрий.

«А о чём говорить, если жители ЛДНР пачками получают российские паспорта и возвращаться в Украину не хотят. Они все смотрят в сторону России», — отметила Мила Б.

«Ему террористы вон как офис изукрасили. А жить каждому хочется», — добавила Elena R., намекая на то, что радикалы не допустят встречи Зеленского с главами республик Донбасса.

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«А с кем ты готов разговаривать??? Ты же мира хочешь. Если есть желание, человек найдет всегда золотую середину. Лизать зад заморским хозяевам и заглядывать в глаза — это самое простое, что умеет этот клоун», — пишет Анна П.

«Можно подумать, что им интересно договариваться с фигляром, чьё слово ничего не значит!!!» — добавила в свою очередь Елена Д.

«Еще в 2015 году [украинский олигарх Игорь] Коломойский говаривал — республики состоялись, хочется или нет, но надо налаживать с ними контакт», — отметил в свою очередь Сергей М.

«Так он не просто УЖЕ говорил с террористом, захватившим автобус с людьми, он ещё и выполнил его требования. Получается, что ради жизни 12 человек он готов пиариться, а ради мира в стране и жизней десятков тысяч сограждан — он вдруг вспомнил о принципиальности. Малодушное! Беспринципное! Арлекино!» — напомнила Светлана Г.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

«Можно и с «террористами» общаться, лишь бы прийти к согласию и миру! Если другого выхода нет!» — подчеркнула Svetlana M.

«Лучше пускай гибнут чужие дети, а своих берегут (ихние дети за рубежом), а чужим — пулю в лоб», — добавила Antonina K.

«А кто и когда признал жителей Донбасса террористами? Зеленский хоть понимает значение этого слова?» — спросил Сергей К.

«Собрался по-быстрому — и вперёд, ты когда войну обещал закончить, ты знаешь, почему мы тебя выбрали, вот и едь договариваться», — призвала Инна Л.

«Зеленский заявил, что с представителями ОРДЛО (ДНР, ЛНР. — М.Р.) он общаться не будет. Мол, они террористы, а общаться он будет с теми, кто принимает за них решение. Можно подумать, Зеленский принимает решения. Но Пушилин и Плотницкий ведь не настаивают на общении с президентом США. Скромнее будь, Зеленский», — резюмировал украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

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Напомним, Владимир Зеленский в интервью британскому изданию Financial Times также заявил, что Минские соглашения нужно изменить или найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе.